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Trabzon merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 14 tutuklama

Trabzon merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 14 tutuklama
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Trabzon merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı. MASAK incelemelerinde 1 milyar 500 milyon lira işlem hacmi tespit edildi.

TRABZON merkezli 11 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Şüphelilere ait hesaplarda yapılan MASAK incelemelerinde, 1 milyar 500 milyon lira işlem hacmine ulaşıldığı belirtildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen planlı projeli-teknik dosyalar kapsamında şüpheliler tespit edildi. Şüphelilere ait hesaplardaki MASAK incelemelerinde toplam 1 milyar 500 milyon lira işlem hacmi bulunduğu belirlendi. İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün de desteğiyle Trabzon merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 51 ekip ve 204 personel katılırken, 46 adrese yapılan baskınlarda 34 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 50 cep telefonu, 60 sim kart, 2 USB bellek, 2 hafıza kartı, 6 hard disk, 13 bilgisayar, 5 tablet, başkalarına ait 41 banka kartı, çeşitli bankalara ait dekontlar, 27 Hint keneviri tohumu ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 14 şüpheli ise tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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