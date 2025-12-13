Haberler

Elazığ merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 10 tutuklama

Elazığ merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 10 tutuklama
Güncelleme:
Elazığ merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı, 10'u tutuklandı. Soruşturmada yaklaşık 45 milyon TL işlem hacmi belirlendi.

ELAZIĞ merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı, 10'u tutuklandı. Soruşturmada yaklaşık 45 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçlarına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda Elazığ merkezli İstanbul, Kocaeli ve Sivas'ta 9 Aralık'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere 'SET' olarak adlandırılan üçüncü kişilere ait kimlik bilgilerini topladığı belirlendi. Bu bilgilerle banka hesapları açtırdıkları, GSM hatları çıkarttıkları, banka kartları ile GSM hatlarına ait şifreleri yasa dışı bahis sitesi yöneticilerine gönderdikleri tespit edildi.

TEHDİT VE ŞANTAJLA PARA AKTARIMI

Şüphelilerin her bir hesap karşılığında maddi menfaat sağladığı belirtildi. İncelemelerde; banka hesaplarına bloke konulan bazı kişilerden tehdit ve şantaj yoluyla alınan paraların, yasa dışı bahis sitesi sahiplerine aktarıldığı ya da şüpheliler tarafından zimmete geçirildiği de belirlendi. Banka hesap hareketlerine yönelik analizde yaklaşık 45 milyon TL işlem hacmine ulaşıldı. Operasyonda yakalanan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 2'si de serbest bırakıldı. Yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

