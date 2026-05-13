Jandarmanın 22 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 61 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Jandarma'nın Şanlıurfa merkezli 22 ilde düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 61 şüpheli yakalandı. Operasyon, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasadışı bahis oynatma suçlarını kapsıyor.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde, "Yasa Dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarını işleyen kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa merkezli Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı.

İncelenen banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen zanlıların, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlendi.

Şüphelilerin suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri de tespit edildi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
Haber YorumlarıÖmer Gürcüm:

Sonunda birilerinin işine gitti ve harekete geçtiler. Umarım bu sefer ciddiye alınır ama açıkçası yoruldum artık, her gün başka bir sorun. Avrupalı ülkelerde bu kadar organize kumar örgütü var mı hiç duydum değil, ama neyse işte.

Haber YorumlarıEmre Demir:

22 ilde operasyon yapılıyor ama avrupa'da bunlar internetten mi bahis yapıyor anlamıyorum, oralarda bu kadar geniş şebekeler kurabiliyorsa haber olur, bizde 5 milyar lira dönerken şimdi bişey oluyor

Haber YorumlarıTuba Yalçın:

allahın gazabı inşallah bu kumarbazların başına yağsın, bu kadar da rezalet olmaz

