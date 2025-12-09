Haberler

Dev operasyon! 2 milyar TL'lik servete el konuldu

Dev operasyon! 2 milyar TL'lik servete el konuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da "Showbahis.com" isimli internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 6 ilde, 17 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı. MASAK raporlarında şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 86 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'showbahis.com' sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.
  • Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 86 milyon 8 bin liralık işlem hareketliliği tespit edildi.
  • İstanbul merkezli 6 ilde 17 adrese düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı ve şüphelilere ait 11 araç, 3 taşınmaz ile 265 banka hesabına tedbir konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, "showbahis.com" isimli internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

2 MİLYAR 86 MİLYONLUK İŞLEM HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

MASAK rapor ve analizleri doğrultusunda yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlandığı ve bu kapsamda şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 86 milyon 8 bin liralık işlem hareketliliği olduğu belirlendi. Soruşturmanın devamında, yasa dışı bahis oynatma faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla; 1 örgüt lideri, lidere bağlı 3 yönetici ve yöneticilerin talimatları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 18 üyeden oluşan hiyerarşik düzen tespit edildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE; 17 ADRESE OPERASYON

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli olmak üzere Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlıkları, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda arama yapıldı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şüphelilere ait 11 araç, 3 taşınmaz ve mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca şüphelilere ve 1 tüzel kişiye ait 265 banka hesabına tedbiren bloke konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahis skandalı büyüyor: 22 hakem daha PFDK'ye sevk edildi

Bahis skandalında yeni perde! 22 isim daha tespit edildi
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Dünyaca ünlü tatil adasında 17 genç erkekle birlikte yakalandı
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Dünyaca ünlü tatil adasında 17 genç erkekle birlikte yakalandı
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Fenerbahçe ve Samsunspor'un UEFA maçlarının hakemleri belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor! Ölü sayısı yükseldi

İki komşu arasındaki çatışma şiddetleniyor! Yerleşim yerleri vuruldu
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
title