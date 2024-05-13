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Yargıtay Başkanlığı Seçiminde Sonuç Alınamadı

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Yargıtay Başkanlığı için yapılan 36. tur seçiminde sonuç alınamadı. Ömer Kerkez'in 169 oy alması dikkat çekti. Seçimler yarın devam edecek.

(ANKARA) - Yargıtay Başkanlığı için bugün yapılan 36'ncı tur seçiminden de sonuç alınamazken Ömer Kerkez'in salt çoğunluk oyu olan 175'in  169'unu ulaşması da dikkati çekti. Seçime, yarın devam edilecek.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle, 25 Mart'tan bu yana Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca başkanlık seçimi yapıldı.

Daha önceki seçimlerde aday olan Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk adaylıktan çekilmiş ve Akarca'yı destekleyeceği ileri sürülmüştü. Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na aday olacağını açıklamıştı.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda bugün yapılan Yargıtay Başkanlığı seçiminin 36. turunda mevcut başkan ve aday Mehmet Akarca 111 oyda kalırken başkan seçilmek için gereken salt çoğunluk oyu olan 175 oydan 169'unu diğer aday Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez aldı. Seçimlerde 11 üye boş oy kullanırken, 36 üyenin oyu da geçersiz sayıldı.

Ömer Kerkez, 33. turda 119 üyenin oyunu almıştı.

Seçimlere yarın 37. turla devam edilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

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