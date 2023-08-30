Yargıtay Başkanı Akarca'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Akarca, mesajında şunları kaydetti:

"Tarihinin hiçbir döneminde esarete boyun eğmemiş aziz milletimizin fedakarlık, azim ve kararlılıkla gösterdiği eşsiz mücadele sayesinde tarihe altın harflerle yazılan 30 Ağustos Zaferi'ni milletçe birlik içinde kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Bu kutlu Zafer'in 101'inci yıl dönümünde, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğrunda can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."