Haberler

Yarasa Adam Cengiz Koçak'ın Kemaliye'deki Etkileyici Wingsuit Atlayışı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekstrem sporcu Cengiz Koçak, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Türk Bayrağı ve Atatürk resminin üzerinden geçerek etkileyici bir wingsuit atlayışı gerçekleştirdi.

"Yarasa adam" olarak bilinen ekstrem sporcusu Cengiz Koçak'ın Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde gerçekleştirdiği "wingsuit" atlayışı hayranlıkla izlendi.

Kemaliye Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ile Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfınca (KEMAV) ilçeye isminin verilişinin 103. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Etkinliğe katılan base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak, atlayış gerçekleştirdi.

Aksiyon kamerasıyla görüntülenen o anlarda bir süre havada süzülerek Türk Bayrağı ve Atatürk resminin üzerinden geçen Koçak, daha sonra paraşütünü açıp Karasu Nehri kenarına iniş yaptı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin Eurofighter hamlesi Yunanistan ve İsrail'i korkuttu: Yeni sayfa

Türkiye'nin Eurofighter hamlesi iki ülkeyi korkuttu: Yeni sayfa
Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor

Dünyanın en pahalısı! 1 gramı 500 TL'ye satılıyor
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
Türkiye'nin Eurofighter hamlesi Yunanistan ve İsrail'i korkuttu: Yeni sayfa

Türkiye'nin Eurofighter hamlesi iki ülkeyi korkuttu: Yeni sayfa
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Ermenistan'dan dikkat çeken Erdoğan ve Aliyev hamlesi

Ermenistan'dan dikkat çeken Erdoğan ve Aliyev hamlesi
Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! AFAD korkutan rakamı paylaştı
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.