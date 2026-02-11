Haberler

Yapay Zeka ile Sahte Yatırım Reklamlarıyla Dolandırıcılık Yapan 8 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Osmaniye merkezli 6 ilde yapay zeka kullanarak sahte yatırım reklamları ile dolandırıcılık yapan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinde 410 milyon TL işlem hacmi bulundu.

OSMANİYE merkezli 6 ilde yapay zeka teknolojilerini kullanıp, sahte yatırım reklamları üzerinden vatandaşları dolandıran 8 şüpheli, gözaltına alındı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; şüphelilerin yapay zeka teknolojileriyle devlet görevlilerinin görüntü ve seslerini taklit ederek sanal medya üzerinden sahte yatırım reklamları ile dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Çalışma başlatan ekipler, Osmaniye merkezli İzmir, Ordu, Balıkesir, Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi, 8 şüpheli gözaltına alındı. İncelemede; şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan banka ve finans hesaplarında toplam 410 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

