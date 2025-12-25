Düzce merkezli 5 ilde yapay zekayla dolandırıcılık yapanlara operasyon; 5 gözaltı

DÜZCE merkezli 5 ilde ünlü isimlerin ses ve görüntülerini yapay zeka ile işleyip, sahte yatırım reklamları hazırlayarak ulaştıkları vatandaşları dolandıran 5 şüpheli yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerini takibe aldı. Çalışma sonucunda, bazı şüphelilerin kamuoyunda tanınmış kişilerin ses ve görüntülerini yapay zeka ile işleyip, sahte yatırım reklamları oluşturduğu belirlendi. Vatandaşların bu reklamlar aracılığıyla sahte yatırım platformlarına yönlendirildiği, ikna edilerek banka, elektronik para ve kripto varlık hesaplarına para yatırdıkları ortaya çıktı.

25 MİLYON LİRALIK PARA GİRİŞ-ÇIKIŞI

Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarını inceleyen uzman ekipler, yaklaşık 25 milyon liralık para giriş-çıkışı olduğunu tespit etti. Bu tespitler ışığında jandarma ekipleri, İstanbul, Giresun, Osmaniye ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. G.A., A.A., K.O., S.G. ve A.Ç. isimli şüpheliler, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; suçta kullanıldığı değerlendirilen dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu ve 4 sim kart ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.