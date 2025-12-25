Haberler

Düzce merkezli 5 ilde yapay zekayla dolandırıcılık yapanlara operasyon; 5 gözaltı

Düzce merkezli 5 ilde yapay zekayla dolandırıcılık yapanlara operasyon; 5 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce merkezli gerçekleştirilen operasyonda, yapay zeka kullanarak ünlü isimlerin ses ve görüntülerini işleyip sahte yatırım reklamları hazırlayarak dolandırıcılık yapan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemelerde yaklaşık 25 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi.

DÜZCE merkezli 5 ilde ünlü isimlerin ses ve görüntülerini yapay zeka ile işleyip, sahte yatırım reklamları hazırlayarak ulaştıkları vatandaşları dolandıran 5 şüpheli yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerini takibe aldı. Çalışma sonucunda, bazı şüphelilerin kamuoyunda tanınmış kişilerin ses ve görüntülerini yapay zeka ile işleyip, sahte yatırım reklamları oluşturduğu belirlendi. Vatandaşların bu reklamlar aracılığıyla sahte yatırım platformlarına yönlendirildiği, ikna edilerek banka, elektronik para ve kripto varlık hesaplarına para yatırdıkları ortaya çıktı.

25 MİLYON LİRALIK PARA GİRİŞ-ÇIKIŞI

Şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarını inceleyen uzman ekipler, yaklaşık 25 milyon liralık para giriş-çıkışı olduğunu tespit etti. Bu tespitler ışığında jandarma ekipleri, İstanbul, Giresun, Osmaniye ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. G.A., A.A., K.O., S.G. ve A.Ç. isimli şüpheliler, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; suçta kullanıldığı değerlendirilen dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu ve 4 sim kart ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı

İlk görüntü geldi: Saran önce güldü sonra kendini tutamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin hedefindeki kesime destek: Ezmeye çalışanlara hadlerini bildiririz

Muhalefetin hedefindeki kesime böyle sahip çıktı: Onları ezdirmeyiz
Türkiye'nin verdiği sürenin dolmasına günler kala Suriye-SDG anlaşmaya yakın

Türkiye'nin istediği oluyor! Sınır komşumuzda bir dönemin sonu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Japonya 1 milyondan fazla kalifiye yabancı işçi alacak

Ülkede plan hazır! 1 milyondan fazla yabancı işçi alınacak
Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından Fenerbahçe'de yeni gelişme

Saran'ın serbest kalmasının ardından Fenerbahçe'de yeni gelişme