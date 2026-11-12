Yantai Limanı'nda araç sevkiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 arttı

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JİNAN, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Yantai kentinde bulunan Yantai Limanı, Çin'de üretilen araçların yurtdışına ihracatında önemli bir kıyı limanı olarak öne çıkıyor. Limanda, ro-ro, konteyner, platform konteyner ve dökme yük yöntemlerinin bir araya getirildiği yenilikçi bir "dördü bir arada" ihracat sistemi kurulmuş durumda.

Bugüne kadar dünyanın önde gelen araç terminalleriyle bağlantıya imkan veren 21 dış ticaret hattını hizmete açan liman, tüm tedarik zincirini kapsayan bir yeşil koridor oluşturarak gümrük işlemlerinin verimliliğini artırdı.

Yantai Limanı üzerinden farklı taşıma yöntemleriyle sevk edilen araç sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artarak 723.000'e ulaştı.

Kaynak: Xinhua