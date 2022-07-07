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Yangınlarda görev yapacak uçaklar test uçuşlarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Eren Ayhan - Güncel
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Yangınlarda görev yapacak uçaklar test uçuşlarını tamamladıMUĞLA Muğla'da meydana gelen orman yangınları için Türk Hava Kurumu'nun 2 yangın uçağı Bodrum'un Güvercinlik açıklarında test uçuşu gerçekleştirdi.

Yangınlarda görev yapacak uçaklar test uçuşlarını tamamladı

MUĞLA Muğla'da meydana gelen orman yangınları için Türk Hava Kurumu'nun 2 yangın uçağı Bodrum'un Güvercinlik açıklarında test uçuşu gerçekleştirdi.

Muğla'da geçtiğimiz yıl 11 gün, bu yıl ise 4 gün süren orman yangınlardan dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Hava Kurumu arasında yangın söndürme uçakları temini için anlaşma yapıldı. THK'ya ait 2 uçak Güvercinlik açıklarında test uçuşları yaptı. Uçakların, yangınlarda denizden kaç dakikada su aldıkları ve kaç dakikada kritik bölgelere ulaştığı tespit edildi. Uçaklar yaklaşık 20 sorti yaparak test uçuşlarını tamamladı. Orman yangınlarına karşı hazır bekletilen CL215 Amfibik 2 uçak yaz boyu hazır bir şekilde Milas-Bodrum havalimanında bekleyecek. Bunun yanı sıra 4,5 ton su kapasitesine sahip olan uçaklara yenilerinin de eklenebileceği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Güncel

Güvercinlik Bodrum Güncel Haberler

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