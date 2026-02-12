Haberler

KTSO Başkanı Ilık, yangında zarar gören işletmeyi ziyaret etti
Güncelleme:
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, yangında zarar gören süt ürünleri üretim tesisini ziyaret ederek işletme sahiplerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, yangında zarar gören süt ürünleri üretim tesisini ziyaret etti.

Ilık, tesis sahiplerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Tesisi gezen Ilık, işletmenin bölge için önemli bir üretim ve istihdam kaynağı olduğunu söyledi.

Tesiste, 9 Şubat Pazartesi akşamı çıkan yangında maddi hasar oluşmuştu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
