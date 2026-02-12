KTSO Başkanı Ilık, yangında zarar gören işletmeyi ziyaret etti

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, yangında zarar gören süt ürünleri üretim tesisini ziyaret etti.

Ilık, tesis sahiplerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Tesisi gezen Ilık, işletmenin bölge için önemli bir üretim ve istihdam kaynağı olduğunu söyledi.

Tesiste, 9 Şubat Pazartesi akşamı çıkan yangında maddi hasar oluşmuştu.