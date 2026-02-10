Haberler

Orman yangını ile zarar gören Yamanlar, yeşile bürünüyor

Güncelleme:
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda 2024 yılında çıkan orman yangının ardından, zarar gören alanlar yeniden yeşermeye başladı. Orman Bölge Müdürlüğü, yangın sonrası temizlik ve ağaçlandırma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda 2024 yılında çıkan orman yangınının ardından bölgede yapılan çalışmalar neticesinde alevlerden etkilenen alanlar yeniden yeşermeye başladı.

Yamanlar Dağı'ndaki TRT vericisinin alt tarafında 13 Ağustos 2024'te, saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, 15 Ağustos'ta güçlükle söndürüldü. Ancak aynı gün saat 21.00 sıralarında söndürülen alanda bulunan büyük odun ve kütüklerde, hızı 70-80 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle alevler tekrar canlandı ve yangın geniş bir alana yayıldı. Bölgede 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi. Karşıyaka'da çıkan, Bayraklı ile Çiğli ilçe sınırlarına da yayılan orman yangını nedeniyle kentin birçok noktası duman altında kaldı. 5 günde kontrol altına alınan yangında 2 bin 900 hektar alan zarar gördü.

YANAN AĞAÇLAR TEMİZLENDİ

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada; yangının hemen ardından yanan ağaçların temizliğine başlanıldığı, bir yandan da sahanın işlenerek fidan ve tohumların toprakla buluşturulduğu belirtildi. Çalışmalar neticesinde 396 hektar doğal gençleştirme projesi, bin 90 hektar ağaçlandırma, erozyon ve sel kontrolü projesi ve 100 hektar doğal vejetasyon geliştirme projesinin tamamlandığı aktarıldı. Söz konusu çalışmaların ardından yangından etkilenen bölgeler, yeniden yeşil renge bürünmeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

yanan yerlere otel yapılacak diyen trolleri göremiyorum

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

