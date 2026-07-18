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Oğuzlar 3. Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri'nin ilk günkü etkinlikleri iptal edildi

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Oğuzlar'da düzenlenen 3. Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri'nin ilk gününde deneyimli pilot Bayram Kurt düşerek hayatını kaybetti. Etkinlikler iptal edildi, pazar günü hatırasına devam edilecek.

Oğuzlar 3. Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri'nin birinci gün etkinlikleri, yamaç paraşütü pilotunun düşerek yaşamını yitirmesi nedeniyle iptal edildi.

Oğuzlar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 100'e yakın sporcunun 3. Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri için 1540 rakımlı Tekke Dağı'nda bir araya geldiği belirtildi.

Şenliklerin ilk gününde üzücü bir olay yaşandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tekke Dağı'nda gerçekleştirilen uçuşlar sırasında deneyimli pilotumuz Bayram Kurt, yaşanan elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Bu acı olayın ardından Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 100 sporcuyla ortak karar alınarak festival kapsamında ilk gün yapılacak etkinlik ve şenlikler iptal edilmiştir. Etkinliklerimiz pazar günü, kaza sonucu aramızdan ayrılan Bayram Kurt'un aziz hatırasına ithafen devam edecektir. Merhum sporcumuz Bayram Kurt'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm yamaç paraşütü camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
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