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Yamaç Paraşütü Pilotları Fethiye'de Sportif Turizm Kurulu'na Tepki Gösterdi

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Fethiye'de yamaç paraşütü pilotları, ticari uçuş standartlarının belirlenmesinde adaletsizlik olduğunu iddia ederek İlçe Sportif Turizm Kurulu'na tepki gösterdi. Kooperatif başkanı Tolga Yıldırım, haksız cezalara ve kayırmalara dikkat çekerek, eşit muamele talep etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütü pilotları İlçe Sportif Turizm Kurulu'na tepki gösterdi.

İlçedeki Babadağ'dan ticari yamaç paraşütü uçuşu yapan bir grup pilot, Beşkaza Meydanında toplandı.

Grup adına basın açıklaması yapan Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi Başkanı Tolga Yıldırım, ticari tandem (ikili) uçuş standartlarının, yönetmelik, kural ve disiplin süreçlerinin İlçe Sportif Turizm Kurulu tarafından belirlendiğini söyledi.

Bazı firmaların haksız cezaya tabi tutulduğunu, kayırmalar olduğunu iddia eden Yıldırım, bunun da kurul üyesi bir kişinin ikili ilişkilerinden kaynaklandığını ileri sürdü.

Kooperatif olarak ilgili makamların konu hakkında kovuşturma yapmasını talep ettiklerini ifade eden Yıldırım, tüm firmalara eşit mesafede olunmasını ve adaletli davranılmasını istedi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Tolga Yıldırım Fethiye Turizm Pilot

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