Yalova'da Fırtına ve Şiddetli Yağış Etkili Oldu

Güncelleme:
Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağış, deniz suyu taşkınlarına ve kıyı şeridindeki balıkçı barınakları ile işletmelerin zarar görmesine neden oldu. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

YALOVA'nın Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde fırtına ve şiddetli yağış etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle deniz suyu taştı, kıyı şeridindeki balıkçı barınakları ve bazı işletmeler zarar gördü.

Esenköy beldesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgarın etkisiyle deniz suyu taştı, kıyı şeridindeki balıkçı barınakları ve bazı işletmeler zarar gördü. İncelemede bulunan Esenköy Belediyesi'ne bağlı ekiplerin talebi sonrası bölgeye tedbir amaçlı Bursa ve Sakarya'dan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Sahadaki inceleme ve değerlendirme çalışmaları ilgili kurumların koordinasyonunda devam ettiği belirtildi.

Haber: Zehra BAYKAL/YALOVA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
