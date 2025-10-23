Yalova'da Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Yalova'da seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Çiftlikköy Taşköprü mevkisinde seyir halinde olan 16 BPL 167 plakalı züccaciye ürünü yüklü tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangının çıktığını gören sürücü, tırın kupa kısmını dorseden ayırarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası dorsedeki ürünler zarar gördü.