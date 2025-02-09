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Yalnızçam Kayak Merkezi Açıldı, Kayakseverler Yoğun İlgi Gösterdi

Yalnızçam Kayak Merkezi Açıldı, Kayakseverler Yoğun İlgi Gösterdi
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Ardahan'da açılışı yapılan Yalnızçam Kayak Merkezi, hafta sonunu değerlendirmek isteyen kayak tutkunlarıyla doldu taştı. Güneşli havanın keyfini çıkaran ziyaretçiler, kayak ve snowboard yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Ardahan'da, hafta sonunu değerlendirmek isteyen kayakseverler, açılışı dün yapılan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Doğu Anadolu, Karadeniz ile Kafkaslar'ın buluşma noktası olması ve sarıçamlar arasındaki pistleriyle öne çıkan merkeze gelenler, kayak ile snowboard yaptı.

Havanın güneşli olması dolayısıyla merkezdeki yoğunluk arttı.

Vatandaşlardan Necdet Bilgin, AA muhabirine, bugün kayağın keyfini yaşamak için geldiğini söyledi.

Bilgin, "Kar harika. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Gayet güzel. Çok güzel bir yoğunluk var." dedi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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