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Yakakent'te Yerli Malı Haftası etkinliği yapıldı

Yakakent'te Yerli Malı Haftası etkinliği yapıldı
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Yakakent ilçesinde Yerli Malı Haftası dolayısıyla, "Biz Yaptık Projesi" gerçekleştirildi.

Yakakent ilçesinde Yerli Malı Haftası dolayısıyla, "Biz Yaptık Projesi" gerçekleştirildi.

Karaaba Şehit Bayram Aksu Ortaokulu'nda proje kapsamında ilçe genelinde gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Karaaba Şehit Bayram Aksu Ortaokulu Müdürü Servet Altuntaş, AA muhabirine, projenin Türk malı ürünlerin tanıtımı ve kullanımını teşvik etmek amacıyla uygulandığını, özellikle genç nesilde yerli üretim farkındalığı oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Altuntaş, "Projede gıda, teknoloji, giyim gibi birçok alanda Türk malı ürünleri hakkında soruların yer aldığı çevrim içi bir yarışma düzenlendi. Katılımcılar bilgilerini test etme imkanı buldu. Yerli üretimin önemini vurgulamak, Türk malı ürünlere yönelik bilinci artırmak ve öğrencilere bu değerleri kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
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