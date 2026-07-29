Yakakent'te öğrencilere teknoloji bağımlılığı eğitimi verildi

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş tarafından, Yakakent Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yaz kurslarına katılan ortaokul öğrencilerine "Benim Kulübüm Yeşilay Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi" verildi.

Eğitimde, teknoloji bağımlılığı konusunda öğrencilerde bilinç ve farkındalık oluşturulması amacıyla sunumlar yapılırken, çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi.

Programa Yakakent Kaymakamı Muhammed Sadi Taşyapan ile Yakakent Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı ve Yeşilay Yakakent İlçe Temsilcisi Dr. Cemre Erkol Bedir de katıldı.

Yetkililer, program kapsamında öğrencilerle bir araya gelinerek teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere bağımlılıkla mücadele konusunda öğrencilere bilinç kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti

Kaynak: AA