Yahudi İş İnsanları Gazze'deki Soykırıma Rağmen İsrail'e Destek Vermeye Devam Ediyor

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırıma rağmen dünyaca ünlü Yahudi iş insanlarının İsrail'e yatırım ve desteklerinin sürdüğü bildirildi.

Jerusalem Post gazetesi, dünyaca ünlü birçok şirketin kurucusunun yanı sıra siyaset ve medya sahnesinden bazı isimlerin yer aldığı "50 Etkili Yahudi 2025" listesini yayımladı.

Listenin ilk sırasında San Francisco merkezli teknoloji şirketi OpenAl'ın CEO'su Sam Altman yer alıyor.

"50 Etkili Yahudi" Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ve Whatsapp'ın kurucusu Jan Koum da listede yer buldu.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Oracle'ın kurucusu ve patronu Larry Ellion ve Dell'in kurucusu ve patronu Michael Dell de, listeye giren dünyaca ünlü iş insanlarından oldu.

Trump'ın özel temsilcisi de listede

Siyaset ve politika sahnesinden de birçok isim listede yer buldu. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu, eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da listede yer alan isimlerden biri.

Witkoff, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve geçici ateşkes müzakerelerini yürüten isim olarak öne çıkıyor. Witkoff ayrıca Rusya ile Ukrayna arasında ateşkese varılması için yapılan görüşmelerde de aktif rol oynuyor.

Yahudi iş insanları Gazze'deki soykırıma rağmen İsrail'e destek verdi

Jerusalem Post gazetesi, dünyaca ünlü birçok Yahudi iş insanının Gazze'deki soykırıma rağmen İsrail'e yatırım ve desteklerini sürdürdüğü bildirildi.

Gazetenin haberinde Dell'in patronu Michael Dell ve eşinin 7 Ekim'den sonra kurdukları vakıf aracılığıyla İsrail'de ve yurt dışında 17 projeye 15 milyon dolar bağışta bulundukları belirtildi.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Oracle'ın kurucusu ve patronu Ellion'un İsrail askerlerine yardım amacıyla kurulan "İsrail Ordusu Dostları" isim vakıf ve Gazze Şeridi sınırında yer alan Sderot kentine büyük oranda bağışlar yaptığı ifade edildi.

Bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce'un CEO'su Marc Benioff'un da İsrail'e destek ve yardımlarını sürdüren ABD'li Yahudi iş adamlarından biri olduğu kaydedildi.

Salesforce'nin, bazı yeni girişimleri satın alarak İsrail'deki yatırımlarını artırmaya devam ettiği aktarıldı.

Eski New York Valisi ve Bloomberg Üst Yöneticisi Michael Bloomberg'in de son birkaç yılda İsrail ile ilgili "meselede" de 100 milyon dolar bağışta bulunduğuna işaret edildi.