Yağışlara dayanamayan ahır çöktü, 2 inek telef oldu

ERZURUM Erzurum'un Aşkale ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle ahır çöktü, 2 inek telef oldu.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde son 1 aydan beri aralıksız yağan yağmur, Yeniköy 'de hayvancılık yapan Ekrem Çelik'e ait ahırın çökmesi neticesinde neden oldu. Alınan bilgiye akşam saatlerinde Ekrem Ateş hayvanlarını yemlemek için ahıra geldiğinde, ahırın tavanının çöktüğünü ve iki ineğinin yıkılan ağaç ve toprak altında kalarak telef olduğunu iki buzağının bağlı olmamasından dolayı ahırın sağlam yerine kaçarak kurtulduğunu gördü. Olay yerine ilçe Tarım Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Emre Gül gelerek hayvanları kontrol etti. Aşkale Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış ve Ak Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat mahalleye giderek hayvan sahibine geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Sadece iki ineği olan Ekrem Ateş'in yaşanan olay sonrasında çok üzgün olduğu gözlemlendi.