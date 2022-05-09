İsviçre'den Kayseri'ye gelen veteriner fakültesi öğrencileri hayvanat bahçesini gezdi

Öğrenci değişimi programı kapsamında İsviçre'den Kayseri'ye gelen Zürih Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'ni gezdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayvanat bahçesini gezen öğrencilere yetkililer tarafından bilgi verildi.

Uluslararası Veteriner Öğrenciler Topluluğu'nun (İVSA) öğrenci değişim programıyla kentte ağırlanan İsviçreli öğrenciler, Kayseri hakkındaki düşüncelerini aktardı.

Jasmine Than, hem Zürih hem de Budapeşte'deki hayvanat bahçelerini ziyaret ettiklerini ancak Kayseri Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'ndeki veteriner hekimlerinin ilgisini ve hayvanat bahçesinin tanıtımına yönelik faaliyetleri çok beğendiklerini ifade etti.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi 4. sınıf öğrencisi ve öğrenci değişim programı sorumlusu Melis Ay ise süreç içerisinde kendilerine Kayseri Büyükşehir Belediyesinin çok büyük katkıları olduğunu belirtti.