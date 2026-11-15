Xinyu'da mandalina hasadı yoğunlaştı, 2026 üretim değeri 375 milyon dolar bekleniyor

Xinyu'da mandalina hasadı yoğunlaştı, 2026 üretim değeri 375 milyon dolar bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Jiangxi eyaletinin Xinyu kentinde yaklaşık 14.667 hektarlık alanda mandalina hasadı en yoğun döneme girdi. 2026'da yaklaşık 600 milyon kilogram üretim ve 2,5 milyar yuan (375 milyon dolar) değer beklenirken, üretim 80 binden fazla çiftçiye gelir sağlıyor.
XİNYU, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Xinyu kentinde yaklaşık 14.667 hektarlık alanda mandalina hasadı en yoğun döneme girdi.
Bölgeye özgü bir tarım ürünü olan Xinyu mandalinaları, Çin genelinde satışa sunulmasının yanı sıra Malezya, Filipinler ve Rusya gibi ülkelere de ihraç ediliyor.
Kentteki mandalina üretiminin 2026 yılında yaklaşık 600 milyon kilograma, toplam üretim değerinin ise 2,5 milyar yuana (yaklaşık 375 milyon ABD doları) ulaşması bekleniyor.
Mandalina üretimi, kentte 80.000'den fazla çiftçinin istihdamına ve gelirlerinin artmasına katkı sağlıyor.