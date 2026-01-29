Çin'in Xinjiang Bölgesinde Toplam Kurulu Enerji Kapasitesinin Yüzde 64'ünü Yeni Enerji Oluşturdu

URUMQİ, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde inşa edilen 10 milyon kilovat kapasiteli 6 yeni enerji üssüyle birlikte, rüzgar ve güneş enerjisi açısından zengin bölgedeki yeni enerji kurulu kapasitesi 167 milyon kilovata ulaşarak toplam enerji kapasitesinin yüzde 64'ünü oluşturdu.

Devam eden bölgesel yasama oturumu sırasında açıklanan yönetim çalışma raporunda, bu başarıya dikkat çekilerek bölgenin yeşil kalkınmaya olan bağlılığı vurgulandı.

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Hami kenti, altı büyük yeni enerji üssünden biri olarak öne çıkıyor. 51.600 kilometrekarelik geniş rüzgar kaynağı alanı ve yıllık 3.170-3.380 saatlik güneşlenme süresiyle Çin'in en güneşli bölgelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) yeni enerji kapasitesine 23,24 milyon kilovat ekleyen Hami toplamda 37 milyon kilovatı aşan kapasiteyle Xinjiang'da ilk sırada yer alıyor.

Yeni enerji kapasitesindeki artış, temiz elektrik kullanımını da artırdı. Xinjiang'da yeşil elektrik işlem hacmi 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 230 artarak 43,43 milyar kilovat-saate ulaştı. Bu gelişme, 13,13 milyon ton standart kömür tasarrufu sağlanması ve 35,47 milyon ton karbondioksit salımının azaltılması anlamına geliyor.

Xinjiang Elektrik Alışveriş Merkezi Ticaret Dairesi Direktörü Song Xueqiang, yeni enerjinin Xinjiang'ın ekonomik büyümesi için "yeşil bir temel" oluşturduğunu belirterek, bunun bölgenin düşük karbonlu dönüşümünü ve yüksek kaliteli kalkınmasını desteklediğini ifade etti.