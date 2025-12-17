Haberler

Çin'in Xinjiang Bölgesinden İletilen Toplam Elektrik Miktarı 1 Trilyon Kilovat-saati Aştı

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nden yapılan elektrik iletimi, 17 Aralık'ta 1 trilyon kilovat-saat seviyesini geçti. 2010'dan itibaren uygulanan iletim programı, enerji güvenliği sağlarken, yenilenebilir kaynakların payı ve ekolojik faydalar da önemli düzeyde arttı.

URUMQİ, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nden iletilen toplam elektrik miktarı pazartesi günü itibarıyla 1 trilyon kilovat-saati aştı.

Çin Devlet Şebekesi Xinjiang Elektrik Enerjisi Şirketi'nin bildirdiğine göre 2010 yılında başlayan iletim programı, Çin genelinde 22 eyalete elektrik temin ederek, ulusal enerji güvenliğine büyük destek sağladı.

Bölgeden sağlanan elektriğin yüzde 29,6'sı güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi yeni enerji kaynaklarından elde edildi. Bunun kömür tüketiminde yaklaşık 89,53 milyon tonluk ve karbondioksit emisyonunda 240 milyon tonluk bir azalma gibi önemli ekolojik faydaları oldu.

Zengin kömür, güneş ve rüzgar kaynaklarına sahip Xinjiang, beş ana iletim kanalıyla güçlü bir elektrik şebekesi kurmuş durumda. 33 milyon kilovatlık iletim kapasitesine imkan tanıyan bu altyapının, büyük ölçekli bölgeler arası elektrik iletimini kolaylaştırdığı belirtiliyor.

İletim kanallarının kullanımını optimize etmek amacıyla ulusal birleşik elektrik piyasasına entegre olan Xinjiang, esnek alışveriş sistemleri uygulamaya koydu. Çin'in doğusuyla olan 2-3 saatlik zaman farkından yararlanan bölge, arz ve talebi dengeleyerek verimliliğini artırıyor.

