Haberler

Çin'in Xinjiang Bölgesinde Yeni Enerji Depolama Kurulu Kapasitesi 20,15 Milyon Kilovata Yükseldi

Çin'in Xinjiang Bölgesinde Yeni Enerji Depolama Kurulu Kapasitesi 20,15 Milyon Kilovata Yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yeni enerji depolama kapasitesi 2025 sonu itibarıyla 20,15 milyon kilovata ulaşması hedefleniyor. Bu atılım, bölgenin ulusal enerji arzında önemli bir rol oynamasını sağlayacak.

URUMQİ, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki ileri teknolojili yeni enerji depolama kurulu kapasitesi, 2025 sonu itibarıyla 20,15 milyon kilovata ulaştı.

Bu atılım, Xinjiang'ın ulusal enerji arzında stratejik üs olma çabalarına destek anlamına geliyor. Çin Devlet Elektrik Şebekesi Xinjiang Elektrik Enerjisi Şirketi'nin verilerine göre bölgedeki yeni enerji kurulu kapasitesi 2025 sonu itibarıyla 161 milyon kilovata yükseldi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kesintili ve oynak yapısının yönetilmesinde kritik rol oynayan ileri yeni enerji depolamasında lityum demir fosfat, tam vanadyum akışkan batarya ve volan depolama gibi farklı teknolojileri kullanılıyor.

2025 yılında bu sistemde şarj edilen elektrik miktarı 9,1 milyar kilovat-saat, deşarj edilen elektrik miktarı ise 7,7 milyar kilovat-saat olarak kaydedildi.

Şirketin Hidroelektrik ve Yeni Enerji Departmanı Başkanı Li Guoqing, bu başarının Xinjiang'ın temiz enerji üretim bölgesinden güçlü bir enerji depolama ve dağıtım merkezine hızla geçişini temsil ettiğini ve temiz enerjinin kullanım kalitesini artırdığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Çatışmalar şiddetlenecek! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var

Emeklilere büyük sürpriz! Masada hiç dillendirilmeyen rakam var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD polisi tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu

ABD polisi tarafından hunharca katledilen kadının kimliği belli oldu
Elif Kumal'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı

Sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı

Fener taraftarını duygulandıran kare
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
ABD polisi tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu

ABD polisi tarafından hunharca katledilen kadının kimliği belli oldu
'Sakın' diyerek duyurdu! Sadettin Saran'ın o isim için kararı net

Saran'dan net karar: "Sakın" diyerek duyurdu
Bulgaristan dijital göçebe vizesi uygulamasını başlattı! İşte başvuru şartları

Komşu göçmenler için kapıyı iyice araladı! Başvuru için 3 şart var