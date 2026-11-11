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Xinhua raporu yapay zekanın medyada yeni fırsat ve zorluklar getirdiğini ortaya koydu

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Xinhua raporu yapay zekanın medyada yeni fırsat ve zorluklar getirdiğini ortaya koydu
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Xinhua Enstitüsü'nün raporu, yapay zekanın bilgi ekosistemini yeniden şekillendirirken fırsat ve zorluklar getirdiğini belirtiyor. Rapora göre üretken yapay zeka sahte içerik üretimini kolaylaştırıyor ve medyanın takipçileriyle doğrudan bağını zayıflatıyor.

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'na bağlı düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü'nün hazırladığı raporda, küresel bilgi ekosistemini ve iletişim alanındaki güç dengelerini hızla yeniden şekillendiren yapay zeka teknolojilerinin, yeni fırsat ve zorlukları beraberinde getirdiği belirtiliyor.

"Yapay Zeka Artı Medya : 2026 Küresel Kalkınma Raporu" başlıklı raporda, yapay zeka etkisiyle yaşanan önemli değişimlere yer veriliyor.

Rapora göre, üretken yapay zeka yeteneklerindeki ilerlemeler, üretilen içerik çeşitliliğini artırırken, aynı zamanda sahte içerik üretimini her zamankinden daha kolay hale getiriyor.

Yapay zekanın medya sektörü üzerindeki etkisine ilişkin bazı çelişkilere de dikkat çekilen rapora göre, kullanıcılara ulaşmak için yeni kanallar oluşturan yapay zeka platformları, medya kuruluşları ile bu kuruluşların takipçileri arasındaki doğrudan bağı zayıflatıyor.

Üretim verimliliğini artıran yapay zeka araçları, aynı zamanda medya kuruluşlarının kurumsal kapasitesi ve mesleki standartlarına yönelik yeni gerekliliklerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Bununla beraber teknolojinin yaygınlaşması daha fazla insana fayda sağlarken, bölgeler arasındaki yapay zeka uçurumunu da büyütüyor.

Raporda, dünya genelindeki haber kuruluşlarına, teknolojik kapsayıcılık konusunda "kolaylaştırıcı", dijital etik konusunda "öncü", uygulamalara ilişkin kurallar konusunda "kurucu ortak", dijital hak ve çıkarlar konusunda "koruyucu" ve karşılıklı etkileşim ve öğrenme konusunda "köprü kurucu" rolü üstlenme çağrısı yapılıyor.

Raporda küresel haber kuruluşlarının birlikte güvenilir, adil ve ortak yararı gözeten yeni bir bilgi ve iletişim düzeni oluşturması gerektiğine de dikkat çekiliyor.

Rapor, 5-9 Kasım tarihlerinde Çin'in başkenti Beijing'de "Akıllı Çağda Medya : Uzlaşıdan Eyleme" temasıyla düzenlenen 7. Dünya Medya Zirvesi sırasında yayımlandı.

Zirveye 112 ülke ve bölgeden yaklaşık 330 ana akım medya kuruluşu, düşünce kuruluşu ve kamu kurumundan ve Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 500 temsilci katıldı.

İlki 2009'da düzenlenen Dünya Medya Zirvesi, günümüzde medya alanında küresel etkileşim ve işbirliğinin önemli platformlarından biri haline gelmiş durumda.

Kaynak: Xinhua
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