Xiaomi, Wuhan'da İlk Akıllı Ev Aletleri Fabrikasını Açtı

Güncelleme:
Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, Wuhan'da akıllı ev aletleri üretimine başladı. Yeni tesis, yapay zeka destekli teknolojileriyle dikkat çekiyor ve yıllık 7 milyon klima üretim kapasitesine sahip.

WUHAN, 29 Ekim (Xinhua) -- Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, salı günü Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da ilk akıllı ev aletleri fabrikasında üretime başladı. Şirket böylece üretim yelpazesini akıllı telefon ve araçların ötesine taşıdı.

Klima üretimine odaklanan yeni tesis, şirketin otomobil ve akıllı telefon fabrikalarından sonra üçüncü büyük ölçekli akıllı fabrikası olarak öne çıkıyor.

İlk aşamada yaklaşık 50 hektar alanı kapsayan ve toplamda 2,5 milyar yuan (yaklaşık 352,8 milyon ABD doları) üzerinde yatırım planlanan fabrika, Dijital İkiz, yapay zeka destekli görsel denetim ve hava lojistiği sistemleri gibi ileri teknolojilere sahip. Bu entegrasyon sayesinde üretim sürecinin tamamında kapsamlı görselleştirme ve veri odaklı yönetim mümkün hale geliyor.

Xiaomi'nin ev aletleri departmanı genel müdürü olan Shan Lianyu, fabrikanın her 6,5 saniyede bir üst düzey klima üretebildiğini belirtti.

Shan, tesisin yıllık klima üretim kapasitesinin 7 milyon adede ulaşmasının ve yıllık üretim değerinin ise 14 milyar yuan olmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Fabrikanın açılışı, Çin'in akıllı ev aletleri sektöründe güçlü büyümenin yaşandığı bir dönemde gerçekleşti. Yakın zamanda yayımlanan bir sektör raporuna göre, ülkenin akıllı ev aletleri pazar büyüklüğü 2024 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla yaklaşık 756 milyar yuana ulaştı. Bu yıl pazar değerinin 793,8 milyar yuana ulaşması bekleniyor.

Çin Makine ve Elektronik Ürünleri İthalat ve İhracat Ticaret Odası verilerine göre, Çin'in ev aletleri ihracatı 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,8 artışla 128,64 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
