Xi ve Putin, 10. Çin-Rusya Fuarı'na Kutlama Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de pazar günü başlayan 10. Çin-Rusya Fuarı'na kutlama mesajı gönderdi.

Xi, bu yılın Çin-Rusya stratejik koordinasyon ortaklığının 30'uncu, Çin-Rusya İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Antlaşması'nın imzalanmasının 25'inci yıldönümü olduğunu hatırlatarak, iki ülkenin ortak çabaları sayesinde çeşitli alanlardaki ikili işbirliğinin sürekli artarak sağlamlaştığını ve verimli sonuçlar elde edildiğini ifade etti.

Çin Cumhurbaşkanı, fuarın iki ülkenin çeşitli sektörleri için coğrafi yakınlıklarından ve birbirini tamamlayıcı avantajlarından yararlanma, çok yönlü tatbiki işbirliğini derinleştirme, ekonomik ve sosyal kalkınmayı daha da teşvik etme ve iki halkın refahını sürekli olarak artırma fırsatı sunması temennisinde bulundu. Xi böylece yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının istikrarlı ve uzun vadeli gelişimine katkı sağlanacağını vurguladı.

Putin ise mesajında, fuarın iki ülke arasındaki en büyük etkinliğe dönüştüğünü ve iki taraf arasında doğrudan ve derinlemesine diyalog kurulması için bir platform görevi gördüğünü belirtti.

Rusya Devlet Başkanı, fuarda olumlu sonuçlar alınacağına, iki ülke arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliği için yeni ufuklar açılacağına ve iki halk için fayda sağlanacağına olan inancını ifade etti.

