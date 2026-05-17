Haberler

Xi ve Putin, 10. Çin-Rusya Fuarı'na Kutlama Mesajı Gönderdi

Xi ve Putin, 10. Çin-Rusya Fuarı'na Kutlama Mesajı Gönderdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Harbin'de düzenlenen 10. Çin-Rusya Fuarı'na kutlama mesajı gönderdi. Xi, bu yılın Çin-Rusya stratejik ortaklığının 30., iyi komşuluk antlaşmasının 25. yılı olduğunu vurgularken, Putin fuarın iki ülke arasındaki en büyük etkinlik haline geldiğini belirtti.

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de pazar günü başlayan 10. Çin-Rusya Fuarı'na kutlama mesajı gönderdi.

Xi, bu yılın Çin-Rusya stratejik koordinasyon ortaklığının 30'uncu, Çin-Rusya İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Antlaşması'nın imzalanmasının 25'inci yıldönümü olduğunu hatırlatarak, iki ülkenin ortak çabaları sayesinde çeşitli alanlardaki ikili işbirliğinin sürekli artarak sağlamlaştığını ve verimli sonuçlar elde edildiğini ifade etti.

Çin Cumhurbaşkanı, fuarın iki ülkenin çeşitli sektörleri için coğrafi yakınlıklarından ve birbirini tamamlayıcı avantajlarından yararlanma, çok yönlü tatbiki işbirliğini derinleştirme, ekonomik ve sosyal kalkınmayı daha da teşvik etme ve iki halkın refahını sürekli olarak artırma fırsatı sunması temennisinde bulundu. Xi böylece yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının istikrarlı ve uzun vadeli gelişimine katkı sağlanacağını vurguladı.

Putin ise mesajında, fuarın iki ülke arasındaki en büyük etkinliğe dönüştüğünü ve iki taraf arasında doğrudan ve derinlemesine diyalog kurulması için bir platform görevi gördüğünü belirtti.

Rusya Devlet Başkanı, fuarda olumlu sonuçlar alınacağına, iki ülke arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliği için yeni ufuklar açılacağına ve iki halk için fayda sağlanacağına olan inancını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Paralar alacağıma karşılık gönderildi

Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?

Binlerce telefona gelen mesaj tedirgin etti: Savaşa mı giriyoruz?
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri

Özel'in şoförünün telefonundan çıkan yazışmalar skandalı ortaya koydu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor

'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi
Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

Gece yarısı kanlı hesaplaşma! 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü
AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş başkan seçildi
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı

İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovısıon'u komşumuz kazandı
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti

Yaşlı kadın banyoda ölü bulundu! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23'e çıkarıyoruz

Bakan Ersoy yaz öncesi müjdeyi verdi
Otomobilde boğazını kestiği patronu, babasının ricasıyla kendisini işe almış

Otomobilde patronunun boğazını kesmişti! Detaylar ortaya çıktı