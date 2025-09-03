Xi Jinping ve Prabowo Subianto, Çin-Endonezya İlişkilerini Güçlendirecek Adımlar Attı

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Küresel Güney'in önde gelen ülkeleri olan Çin ve Endonezya'nın, tek taraflı zorbalığa karşı çıkmak, bölgesel barış ve istikrarı korumak ve uluslararası eşitlik ve adaleti el üstünde tutmak üzere birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi.

Xi, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak üzere Çin'e özel ziyarette bulunan Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile çarşamba günü bir araya geldi.

Prabowo Subianto'nun zorluklara rağmen anma etkinliklerine katılmak için Çin'e geldiğini belirten Xi, bunun kendisinin, Çin-Endonezya ilişkilerine verdiği önemi ve Endonezya halkının Çin halkına karşı hissettiği samimi dostluğu yansıttığını ifade etti.

Xi, Prabowo Subianto'nun yönetişimini, Endonezya'nın en kısa sürede düzen ve istikrarı yeniden sağlamasını ve Endonezya'nın kalkınma ve büyümesini desteklediklerini vurguladı.

Xi, uluslararası durumdaki değişiklikler ne olursa olsun Çin ve Endonezya'nın her zaman bağımsızlık ruhunu ileriye taşıdığını, kazan-kazan işbirliği yoluna bağlı kaldığını ve barışçıl kalkınma konusunda büyük ülke sorumluluğu sergilediğini söyledi.

Endonezya Devlet Başkanı ise Çin ile ilişkilerin, dış politikalarının yüksek öncelikli konularından biri olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihinin en iyi döneminde olduğunu belirtti.

Prabowo Subianto ticaret, yatırım, finans ve altyapı gibi alanlarda Çin ile işbirliğini güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.