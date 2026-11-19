SHENZHEN, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde bulunan konuklar onuruna karşılama yemeği düzenledi.

Xi, çarşamba günü düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, açıklık, inovasyon ve işbirliğinin, kuruluşundan bu yana APEC'in ayırt edici özellikleri olarak öne çıktığını söyledi. Xi, APEC'in çağın nabzını tutarak bölgesel ekonomik entegrasyon sürecine yön verdiğini ve Asya-Pasifik'in dünyanın en dinamik bölgesi ve küresel ekonomik büyümenin başlıca itici güçlerinden biri haline gelmesini sağladığını belirtti.

Kaynak: Xinhua