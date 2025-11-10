Xi Jinping, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile Sportif İşbirliğini Güçlendiriyor

GUANGZHOU, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 15. Çin Ulusal Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Çin'de bulunan Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Kirsty Coventry ve komitenin Yaşam Boyu Onursal Başkanı Thomas Bach ile bir araya geldi.

Xi, pazar günü ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da gerçekleşen görüşmede olimpiyat ruhunun, insan medeniyetinin önemli bir parçası olduğunu, insanların daha iyi bir dünya özlemini yansıttığını ve Çin'in insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme vizyonuyla büyük ölçüde uyumlu olduğunu belirtti.

"Çin, her daim olimpiyat ruhunu kararlılıkla hayata geçirmiş, korumuş ve teşvik etmiştir" diyen Xi, son yıllarda sporun gelişimini ileriye taşımak üzere birlikte çalışan Çin ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin, çok sayıda önemli başarıya imza attığını söyledi.

Xi, "Bu yılın başlarında şehrin buz ve karla kaplı olduğu bir zamanda Asya Kış Oyunları için Harbin'de bir araya gelmiştik. Bugün de Ulusal Oyunlar için bahar havasının yaşandığı sıcak Guangzhou şehrinde tekrar bir araya geldik. Bu, Çin ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi arasındaki güçlü ve yakın ortaklığın bir göstergesi" dedi.

Xi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile yüksek standartlı işbirliğini derinleştirmeye ve Olimpiyat Hareketini ilerletirken, aynı zamanda da sporda öncü bir merkeze dönüşmeye, küresel spor yönetişimine daha fazla bilgelik ve güç katmaya ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşasına daha fazla katkıda bulunmaya hazır olduklarını da ifade etti.

Birçok spor dalını kapsayan Ulusal Oyunlar'ın, ülkenin en büyük ve en üst düzey spor etkinliği olduğuna dikkat çeken Xi, bu yılki Ulusal Oyunlar'a Guangdong, Hong Kong ve Makao'nun ortaklaşa ev sahipliği yaptığını söyledi.

Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nin, ülkedeki en dışa açık ve ekonomik açıdan en dinamik bölgelerden olduğunu kaydeden Xi, bölgenin gelişimini teşvik ederek, burayı Çin'in yeni kalkınma paradigmasının stratejik dayanağı, yüksek kaliteli kalkınmanın tanıtım alanı ve Çin tarzı modernleşmenin öncüsü haline getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Xi, bu yılki Ulusal Oyunlar'ın sadece Çin'in yeni dönemdeki spor başarılarını değil, aynı zamanda Büyük Körfez Bölgesi'ndeki Çin tarzı modernleşmenin kayda değer ilerleyişini de ortaya koyacağına olan inancını dile getirdi.

Coventry ve Bach ise Guangzhou'da bulunmaktan ve Büyük Körfez Bölgesi'ndeki Çin tarzı modernleşmenin muazzam dinamizmini ve başarılarını gözlemlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Coventry ve Bach, Çin'in olimpiyat ruhuna olan bağlılığı ve Olimpiyat Hareketi'ne yaptığı katkılardan övgüyle bahsetti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Çin'in uzun süredir devam eden güçlü desteğine minnettar olduğunu kaydeden Coventry ve Bach, halklar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve dünya barışını teşvik etmek üzere Olimpiyat Hareketi'ni ilerletmek ve Olimpiyat ruhunu daha geniş bir küresel kitleye ulaştırmak için Çin ile işbirliğini daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Coventry ve Bach, Ulusal Oyunlar'ın görkemli ve başarılı bir etkinlik olacağına ve Çin'in spor gelişiminde yeni ilerlemelere güç katacağına olan inançlarını da dile getirdi.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Wang Yi ve üst düzey devlet yetkilileri Huang Kunming ve Shen Yiqin de katıldı.