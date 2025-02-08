Xi Jinping, Harbin'de Asya Kış Oyunları'nın Açılış Törenine Katılan Yabancı Liderler İçin Yemek Düzenledi

HARBİN, 8 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan cuma günü ülkenin kuzeydoğusundaki Harbin kentinde 9. Asya Kış Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere gelen yabancı liderler için yemek organizasyonu düzenledi.