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Xi Jinping, Harbin'de Asya Kış Oyunları'nın Açılış Törenine Katılan Yabancı Liderler İçin Yemek Düzenledi

Xi Jinping, Harbin'de Asya Kış Oyunları'nın Açılış Törenine Katılan Yabancı Liderler İçin Yemek Düzenledi
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, Harbin kentinde 9. Asya Kış Oyunları'nın açılış törenine katılan yabancı liderler için bir yemek organizasyonu gerçekleştirdi.

HARBİN, 8 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan cuma günü ülkenin kuzeydoğusundaki Harbin kentinde 9. Asya Kış Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere gelen yabancı liderler için yemek organizasyonu düzenledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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