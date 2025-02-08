Xi Jinping, Harbin'de Asya Kış Oyunları'nın Açılış Törenine Katılan Yabancı Liderler İçin Yemek Düzenledi
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, Harbin kentinde 9. Asya Kış Oyunları'nın açılış törenine katılan yabancı liderler için bir yemek organizasyonu gerçekleştirdi.
HARBİN, 8 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan cuma günü ülkenin kuzeydoğusundaki Harbin kentinde 9. Asya Kış Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere gelen yabancı liderler için yemek organizasyonu düzenledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel