Xi Jinping, Güney Kore'ye Resmi Ziyarette Bulundu
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Kore'nin Busan kentine giderek 32. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılacak.

BUSAN, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, perşembe günü Güney Kore'nin Busan kentine gitti. Xi, Gyeongju kentinde düzenlenecek 32. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılacak ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'un daveti üzerine Güney Kore'ye resmi ziyarette bulunacak.

