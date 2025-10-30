Xi Jinping, Güney Kore'ye Resmi Ziyarette Bulundu
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Kore'nin Busan kentine giderek 32. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılacak.
BUSAN, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, perşembe günü Güney Kore'nin Busan kentine gitti. Xi, Gyeongju kentinde düzenlenecek 32. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılacak ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'un daveti üzerine Güney Kore'ye resmi ziyarette bulunacak.
Kaynak: Xinhua / Güncel