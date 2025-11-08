Haberler

Xi Jinping, Guangdong Eyaleti'ni Ziyaret Etti

Güncelleme:
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Guangdong’un Meizhou kentinde devrimci kültürü destekleyen yerel çalışmaları inceledi ve pomelo yetiştirme merkezini ziyaret etti.

GUANGZHOU, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı Xi Jinping, cuma günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Meizhou kentini ziyaret etti.

Xi, Ye Jianying anıt parkını ve bir pomelo yetiştirme merkezini ziyaret ederek, devrimci kültürü teşvik etme, eski devrimci üs bölgelerine desteği genişletme ve kırsal alanların kapsamlı canlandırılmasını ilerletme konusundaki yerel çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Xinhua
