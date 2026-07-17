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Çin Cumhurbaşkanı Xi, Yapay Zekanın Gelişimi ve Yönetişimine İlişkin Dört Değerlendirmede Bulundu

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Yapay Zekanın Gelişimi ve Yönetişimine İlişkin Dört Değerlendirmede Bulundu
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda yapay zekanın gelişimi ve yönetişimi için inovasyon, risk bilinci, kapsayıcılık ve küresel işbirliği olmak üzere dört temel değerlendirmede bulundu.

SHANGHAİ, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yapay zekanın gelişimi ve yönetişimi konusunda dört değerlendirmede bulundu.

Xi, cuma günü Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı'nın açılış töreninde konuştu.

Xi, ilk olarak inovasyon odaklı kalkınmayı teşvik ederken açıklık ve kazan-kazan işbirliği ilkesine bağlı kalınması gerektiğini söyledi. Xi, yapay zekada teknolojik inovasyonu, endüstriyel gelişimi ve uygulama alanlarını desteklemek amacıyla açık kaynak yaklaşımı, açıklık, işbirliği ve paylaşımın teşvik edilmesinin önemine dikkat çekti.

İkinci olarak risk bilincinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Xi, yapay zekanın güvenli ve kontrol edilebilir olmasının güvence altına alınması gerektiğini ifade etti. Yapay zekanın her zaman insan kontrolü altında tutulmasının önemini vurgulayan Xi, tüm taraflara yapay zeka alanında ulusal güvenlik kavramının aşırı genişletilmesine ve bir ülkenin güvenliğinin diğer ülkelerin güvenliğinin önüne geçirilmesine ortaklaşa karşı çıkma çağrısında bulundu.

Xi, üçüncü olarak kapsayıcılığın teşvik edilmesi ve medeniyetler arasında karşılıklı öğrenmenin desteklenmesinin önemine işaret etti. Xi, yapay zekanın geliştirilmesi ve uygulanmasının dünya medeniyetlerinin çeşitliliğini ve farklı ülkelerin kültürel özgünlüğünü aşındırmaması ya da zedelememesi gerektiğini söyledi.

Xi, dördüncü olarak dayanışmanın güçlendirilmesi ve küresel yönetişimin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler'in önemli rolünün kabul edilmesi gerektiğini belirten Xi, yapay zeka geliştirme stratejileri, yönetişim kuralları ve teknik standartlar konusunda daha fazla uyum ve koordinasyon sağlanması çağrısı yaptı.

Xi, "Kapsamlı uluslararası işbirliğini güçlendirmeli, Küresel Güney ülkelerine yapay zeka ve dijital uçurumları kapatmalarına yönelik kapasite geliştirme konusunda destek olmalı, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeli ve yapay zeka alanında yeni tarihsel adaletsizliklerin ortaya çıkmasını önlemeliyiz" dedi.

Kaynak: Xinhua
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