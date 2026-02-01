Haberler

Xi, Geleceğin Sanayilerinin Kalkınması İçin Atılım Yapılmasını İstedi

Güncelleme:
Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Xi Jinping, ülkenin sanayi gelişimini sürdürülebilir kılmak ve yeni endüstriyel atılımlar yapmak için strateji geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Gelecek sanayilerinin geliştirilmesi için bilimsel planlama ve sektörel sinerjinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğünden yararlanmak, istikrarı korurken kalkınmayı sürdürmek ve geleceğin sanayilerinin sürekli gelişiminde atılımları teşvik etmek için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Xi açıklamayı, 30 Ocak'ta başkanlık ettiği ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun grup çalışma oturumunda yaptı.

Xi, geleceğin sanayilerini kurup geliştirmenin, bilim, teknoloji ve endüstride rekabet üstünlüğü sağlamak ve kalkınmada inisiyatifi ele geçirmek için büyük önem taşıdığına işaret etti. Xi ayrıca, bunun yeni kaliteli üretici güçlerin geliştirilmesi, modern endüstriyel sistemin inşası, halkın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, çok yönlü insani gelişim ile genel sosyal ilerlemenin teşvik edilmesi için de çok önemli olduğunu ifade etti.

Xi, geleceğin sanayilerinin öngörü, stratejik önem ve yenilikçi potansiyel ile karakterize olduğunu vurgulayarak, bilimsel planlama ve bütünsel koordinasyon gerektirdiğini belirtti. Xi, geleceğin güvence altına alınması için, yeni ortaya çıkan sanayilerle gelişen ve geleneksel sanayilerin birbirini tamamlayıp güçlendirmesini sağlamak üzere sektörel sinerjinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
500

