Xi Jinping: Çin Ekonomisi Okyanuslar Gibi Büyük ve Umut Verici

Güncelleme:
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkesinin ekonomisinin güçlü ve dayanıklı olduğunu vurgulayarak, büyüme oranının %5,2'ye ulaştığını açıkladı. Yılın ilk üç çeyreğinde elde edilen başarıların ardında derinlemesine reformlar ve dışa açılım bulunduğunu belirtti.

BUSAN, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ekonomisinin engin bir okyanus gibi büyük, dirençli ve umut verici olduğunu belirterek, her türlü risk ve zorluğun üstesinden gelme yeteneğine sahip olduklarını ve bu konuda kendilerine güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

Xi, perşembe günü Gyeongju'da düzenlenecek 32. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılmak ve Güney Kore'ye resmi ziyarette bulunmak üzere Busan'a varışının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Çin'in ekonomik kalkınmasında iyi bir ivme yakaladıklarına dikkat çeken Xi, yılın ilk üç çeyreğinde ülke ekonomisinin yüzde 5,2 büyüdüğünü, dünyanın geri kalanıyla olan mal ithalatı ve ihracatının yüzde 4 arttığını belirtti. Xi, iç ve dış zorluklar göz önüne alındığında bu başarının kolay elde edilmediğini vurguladı.

Çin Komünist Partisi 20. Merkez Komitesi'nin dördüncü genel oturumunda önümüzdeki beş yıllık ekonomik ve sosyal kalkınma planına ilişkin önerilerin görüşülüp kabul edildiğini kaydeden Xi, 70 yılı aşkın süredir, nesiller boyu aynı ayrıntılı planı gerçeğe dönüştürmek için çalıştıklarını ifade etti.

Kimseye meydan okumak veya kimsenin yerini almak gibi bir niyetlerinin olmadığını söyleyen Xi, her daim ülkenin kendi işlerini iyi yönetme, kendilerini geliştirme ve kalkınma fırsatlarını dünyadaki tüm ülkelerle paylaşmaya odaklandıklarını belirterek, başarılarının arkasında yatan sırrın bu olduğunu ifade etti.

Reformları her alanda daha da derinleştireceklerini, dışa açılımı genişleteceklerini, ekonomik üretimde uygun artışı sağlarken aynı zamanda daha kaliteli ekonomik büyümeyi de teşvik edeceklerini ve herkes için çok yönlü insani gelişme ve ortak refahı ilerleteceklerini vurgulayan Xi, bunun Çin ile ABD arasındaki işbirliği alanını da genişleteceği inancını dile getirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
