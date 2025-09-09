Xi Jinping, BRICS Ülkelerine Çok Taraflılığı Savunma Çağrısında Bulundu

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, BRICS ülkelerine çok taraflılığı ve çok taraflı ticaret sistemini ortaklaşa savunma çağrısında bulundu.

Pazartesi günü düzenlenen sanal BRICS Zirvesi'ne katılan Xi, "Küresel Güney'in ön saflarında yer alan BRICS ülkeleri, bu kritik dönemde açıklık, kapsayıcılık ve kazan-kazan işbirliğiyle öne çıkan BRICS Ruhu'na uygun hareket etmeli, çok taraflılığı ve çok taraflı ticaret sistemini ortaklaşa savunmalı, BRICS işbirliğini daha da ilerletmeli ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmelidir" dedi.

Xi, BRICS ülkelerine uluslararası eşitlik ve adaleti savunmak üzere çok taraflılığı el üstünde tutma çağrısında bulundu.

BRICS ülkelerinin, uluslararası ekonomik ve ticari düzeni korumak için açıklık ve kazan-kazan işbirliğini el üstünde tutması gerektiğini belirten Xi, ortak kalkınmaya yönelik sinerjiyi teşvik etmek üzere BRICS ülkelerinin dayanışma ve işbirliğini sürdürmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.