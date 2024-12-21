Xi'an'dan Yeni Hava Yolu Seferleri: Phu Quoc ve Nagoya'ya Direkt Uçuşlar Başladı

Xİ'AN, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin tarihi kenti Xi'an, cuma günü Vietnam'daki Phu Quoc Adası ile Japonya'nın Nagoya şehrine iki direkt hava yolu seferi başlattı.

Xi'an Xianyang Uluslararası Havalimanı ve China Eastern Havayolları'nın Xi'an şubesinden yapılan açıklamaya göre, Xi'an ile Güneydoğu Asya'nın önemli turizm merkezlerinden Phu Quoc Adası arasındaki gidiş-dönüş uçuşları, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada üç kez yapılacak.

Xi'an ile Nagoya arasındaki gidiş-dönüş uçuşları ise her pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri yapılacak. China Eastern Havayolları bu yeni rota ile, Çin'in Xi'an kentini Japonya'nın Tokyo ve Nagoya şehirlerine bağlayan iki uçuş rotasını işletmeye başlatacak.

Çin'in zengin bir mirasa sahip ünlü turizm merkezi olan Xi'an, Terracotta Savaşçıları, Dev Yaban Kazı Pagodası ve Çan Kulesi gibi birçok tarihi mekana ev sahipliği yapıyor. 3.100 yıl önce kurulan bu tarihi kent, Çin'de 13 hanedanlığa başkentlik yaptı.

Bu iki yeni rota, Çin'in turizm sektöründeki geniş büyüme eğiliminin devam ettiği bir dönemde açıldı. Çin, ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 86,2 artışla yaklaşık 29,22 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı. Bunların 17,45 milyonu ülkeye vizesiz giriş yaparak bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 123,3'lük önemli bir büyüme kaydetti.

Çin, salı günü vizesiz transit geçiş politikasında önemli bir gevşemeye giderek, uygun yabancı yolcular için izin verilen kalış süresini 240 saate, yani 10 güne çıkardığını duyurdu. Bu süre, daha önce 72 saat, ardından ise 144 saat olarak uygulanıyordu.

Bu yılın başlarında Çin Turizm Akademisi, 2023 yılında 87 milyon olan yurt dışına çıkan Çinli turist sayısının bu yıl yüzde 49 artışla 130 milyonu aşacağı tahmininde bulunmuştu.