Xi'an'da Kuşak ve Yol forumu başladı, 300'ü aşkın katılımcı var

Xİ'AN, 11 Kasım (Xinhua) -- 2026 Kuşak ve Yol Uluslararası Düşünce Kuruluşları İşbirliği Forumu ve 4. İpek Yolu (Xi'an) Uluslararası İletişim Forumu, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da başladı.

"Modernleşmeyi ve Medeniyetler Arası Karşılıklı Öğrenmeyi Destekleyen Yüksek Kaliteli Kuşak ve Yol İşbirliği" temasıyla düzenlenen forumlar, küresel bilgi ve birikimi bir araya getirerek Kuşak ve Yol işbirliğinin daha yüksek kalite ve düzeyde gelişmesini sağlamayı amaçlıyor.

Salı günü başlayan forumlara, 50'den fazla ülke ve bölgeden 300'ü aşkın diplomat, düşünce kuruluşu uzmanı, gazeteci, kültür ve turizm uzmanı ile iş dünyası temsilcisi görüş alışverişinde bulunmak üzere katılıyor.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Shaanxi Eyalet Komitesi Sekreter Yardımcısı ve Shaanxi Valisi Zhao Gang, yaptığı konuşmada, eyaletin son yıllarda Kuşak ve Yol işbirliğinin genel yapısına giderek daha fazla entegre olduğunu söyledi.

Xinhua Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Lyu Yansong ise son 13 yılda Kuşak ve Yol işbirliğinin bir vizyondan somut ve gözle görülür işbirliği projelerine dönüştüğünü belirtti. Lyu, bu sürecin Çin ile ortak ülkeler arasındaki dostluğun güçlendirilmesine ve söz konusu ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına olumlu katkılar sağladığını ifade etti.

Lyu, Kuşak ve Yol Çalışmaları Ağı'nın Kurucular Konseyi'ne liderlik eden Xinhua'nın, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin kapsamı ve anlamına yönelik araştırma ve değerlendirmeleri derinleştirmek, ortak ülkelerin modernleşme ve medeniyetler arası karşılıklı öğrenme alanlarında elde ettiği verimli sonuçları ortaya koymak ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğine güçlü bir ivme kazandırmak amacıyla yurtiçinden ve yurtdışından meslektaşlarıyla birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Yedi yıl önce kurulan Kuşak ve Yol Çalışmaları Ağı'nın etkisi her geçen gün artıyor. BRICS Uluslararası Forumu, Xi'an Jiaotong Üniversitesi, Kırgızistan Cumhuriyeti Manas Ulusal Akademisi ve Özbekistan Kalkınma Stratejisi Merkezi'ne açılış töreni sırasında dört yeni üye kurum olduklarını tescilleyen imzalı belgeleri sunuldu.

Öte yandan, "Kuşak ve Yol İşbirliği Yoluyla Açık Bir Dünya Ekonomisi İnşası" başlıklı düşünce kuruluşu raporu da Çince ve İngilizce olarak uluslararası kamuoyunun erişimine sunuldu.

Forumlar, Xinhua Haber Ajansı, ÇKP Shaanxi Eyalet Komitesi ve Shaanxi Eyalet İdaresi tarafından ortaklaşa düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua