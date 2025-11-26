Wuhu, Çin'in İmalat Merkezi Olma Yolunda İlerlemesini Sürdürüyor

WUHU, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde yer alan Wuhu kenti, ülkenin 41 ana sanayi kategorisinden 37'sini kapsayan üretim sektörüyle önemli bir imalat merkezi konumunda bulunuyor.

Otomobil, yeşil enerji ve akıllı ev aletleri kentin öne çıkan sektörleri arasında yer alırken, bu alanların her birinin yıllık üretim değeri 100 milyar yuanı (yaklaşık 14 milyar ABD doları) aşıyor.

Wuhu, yapay zeka teknolojilerindeki ilerleme ve güçlü sanayi altyapısı sayesinde son dönemde robot endüstrisinde de hızlı bir büyüme gerçekleştirdi.

Kentte eyalet düzeyinde bir robot endüstrisi kümesi şekillenirken, 300'ü aşkın işletmenin katkıda bulunduğu sektörün 2024'teki toplam üretim hacmi 40 milyar yuan (yaklaşık 5,5 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.