Haberler

Wuhu, Çin'in İmalat Merkezi Olma Yolunda İlerlemesini Sürdürüyor

Wuhu, Çin'in İmalat Merkezi Olma Yolunda İlerlemesini Sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anhui eyaletindeki Wuhu kenti, otomobil, yeşil enerji ve akıllı ev aletleri gibi sektörlerde önemli bir imalat merkezi haline geldi. Yapay zeka ve güçlü sanayi altyapısıyla robot endüstrisinde de hızlı bir büyüme kaydediliyor.

WUHU, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde yer alan Wuhu kenti, ülkenin 41 ana sanayi kategorisinden 37'sini kapsayan üretim sektörüyle önemli bir imalat merkezi konumunda bulunuyor.

Otomobil, yeşil enerji ve akıllı ev aletleri kentin öne çıkan sektörleri arasında yer alırken, bu alanların her birinin yıllık üretim değeri 100 milyar yuanı (yaklaşık 14 milyar ABD doları) aşıyor.

Wuhu, yapay zeka teknolojilerindeki ilerleme ve güçlü sanayi altyapısı sayesinde son dönemde robot endüstrisinde de hızlı bir büyüme gerçekleştirdi.

Kentte eyalet düzeyinde bir robot endüstrisi kümesi şekillenirken, 300'ü aşkın işletmenin katkıda bulunduğu sektörün 2024'teki toplam üretim hacmi 40 milyar yuan (yaklaşık 5,5 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat olurken İstanbul'u gezdi

Ameliyat olurken İstanbul'u gezdi
''Antrenmanlara çıkacağım'' diyen Rafa Silva'dan yönetimi şaşırtan hareket

''Antrenmanlara çıkacağım'' demişti! Yaptığına kimse anlam veremedi
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
Ameliyat olurken İstanbul'u gezdi

Ameliyat olurken İstanbul'u gezdi
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti sonrası viral olan video

Maçtan sonra ortaya çıktı! Binlerce kez paylaşılan video
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
ABD'de tutuklu Türk akademisyen Furkan Dölek özgürlüğüne kavuştu

ABD'de aylardır tutukluydu! Türk akademisyenle ilgili yeni karar
2025'in son MGK'sı başladı

2025'in son toplantısı! Bir numaralı gündem maddesi çok kritik
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Tedesco'nun Türkçe sorulan soruya verdiği cevap tercümanı bile şaşırttı

Basın toplantısında sorulan soruya verdiği yanıta beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.