Wuhan ve Moskova Arasındaki Direkt Uçuşlar Yeniden Başladı

WUHAN, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'dan Rusya'nın başkenti Moskova'ya yapılan direkt uçuşlar yeniden başladı. Salı günü başlayan uçuşlar iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendiriyor.

China Southern Havayolları'nın CZ8003 sefer sayılı uçağı, yerel saatle salı günü saat 15.00 sularında 271 yolcusuyla Wuhan'dan havalandı. Bu güzergahta Airbus A350-900 tipi uçaklarla pazar ve salı günlerinde olmak üzere haftada 2 kez Wuhan'dan Moskova'ya uçuşlar gerçekleştirilecek.

İlk olarak Temmuz 2014'te açılan güzergah, Kovid-19 salgını nedeniyle askıya alınmıştı.

China Southern Havayolları'nın Hubei şubesi yetkilisi Wang Gang, yeniden başlatılan seferlerin olumlu karşılandığını ve bu ayın başından itibaren gidiş-dönüş uçuşlarına yönelik ön satışların yaklaşık yüzde 80'e ulaştığını söyledi.

Çin, 15 Eylül 2025'den 14 Eylül 2026'ya kadar umuma mahsus pasaport sahibi Rus vatandaşları için vize muafiyeti politikası uygulayacağını açıklamıştı. Rusya da buna karşılık umuma mahsus pasaport sahibi Çin vatandaşlarına vize muafiyeti politikası uygulayacağını duyurdu.

Wuhan'da bir haftalık seyahatini yeni tamamlayan Rus vatandaşı Chistiakova Liudmila, Çin'e gelirken, önce Moskova'dan Guangzhou'ya uçtuğunu, ardından başka bir uçakla Wuhan'a geldiğini kaydetti. Liudmila, dönüşte Wuhan'dan Moskova'ya direkt uçabileceği için mutlu olduğunu belirtti.

Liudmila, Çin'in Rus vatandaşlarına uyguladığı vizesiz seyahat politikasının, iki ülke arasındaki etkileşimleri daha kolay hale getirdiğini ifade etti.