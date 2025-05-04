Warren Buffett, 2025'te Berkshire Hathaway CEO'luğundan emekli olacak

NEW YORK, 4 Mayıs (Xinhua) -- ABD'li milyarder yatırımcı Warren Buffett cumartesi günü Nebraska eyaletinin Omaha kentinde düzenlenen yıllık hissedarlar toplantısında Berkshire Hathaway CEO'luğundan 2025 yılı sonunda emekli olacağını açıkladı.

94 yaşındaki Buffett, 1970 yılından bu yana Berkshire Hathaway'in yönetim kurulu başkanı ve CEO'su olarak görev yapıyordu.

Buffett, halefi olarak şirketin sigorta dışı operasyonlardan sorumlu yönetim kurulu başkan yardımcısı Greg Abel'i önereceğini söyledi.

Buffett, "Greg'in yılın sonunda şirketin CEO'su olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Geçiş sürecinin birkaç ay süreceğini belirten Buffett, değişimi yönetim kurulunun 11 üyesinin oybirliğiyle desteklemesini beklediğini ifade etti.

Buffett, "Biraz daha şirkette kalabilir ve bazı durumlarda faydalı olabilirim, ancak operasyonlarda, sermaye dağıtımında, herhangi bir konuda son sözü Greg söyleyecektir" dedi.