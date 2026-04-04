Almanya'da Volkswagen'in İsrail için silah üreteceği iddiası Osnabrück'te protesto edildi

Alman otomotiv firması Volkswagen'in (VW) Almanya'daki Osnabrück fabrikasında İsrail için silah ve savaş malzemeleri üreteceği iddiası, gösteriyle protesto edildi.

Osnabrück Barış Girişimi (OFRI) tarafından Osnabrück Tiyatro Meydanı'nda, "Savaşları reddedin-Barışı sağlayın" temasıyla protesto gösterisi düzenlendi.

Meydanı dolduran göstericilerden bazılarının Filistin bayrağı taşıdığı gözlendi.

Göstericiler, otomobil fabrikasında silah veya savaş malzemesi üretmek yerine sivil üretim yoluyla Volkswagen'in Osnabrück fabrikasındaki iş imkanlarının güvence altına alınmasını isteyerek, "Osnabrück bir barış şehri olarak kalmalı" sloganları attı.

Alman hükümetinden, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait en büyük askeri üslerden biri olan Ramstein Hava Üssü'nün dünya çapındaki askeri operasyonlarda kullanılmasına karşı olan göstericiler, Bramsche'deki NATO yakıt deposunun genişletilmesine de izin verilmemesini talep etti.

Göstericiler, daha sonra şehir merkezinde yürüdü.