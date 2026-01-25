Haberler

Volkswagen Trump nedeniyle ABD'de Audi fabrikası açmayacak

Volkswagen, ABD'de yeni bir Audi fabrikası açma planını Trump'ın gümrük politikaları nedeniyle askıya aldı. Şirket CEO'su Oliver Blume, gümrük vergilerinin düşmesi gerektiğini vurguladı.

Volkswagen uzun süredir ABD'de bir Audi fabrikası açmayı planlıyordu. Ancak Donald Trump'ın gümrük politikaları nedeniyle bu yakın gelecekte gerçekleşmeyecek.Alman otomotiv devi Volkswagen'in, ABD'de yeni bir Audi fabrikası açma planı, Beyaz Saray'ın izlediği dış ve gümrük politikaları sebebiyle durduruldu.

Audi markasının da ait olduğu Volkswagen'in yönetim kurulu başkanı Oliver Blume, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'a verdiği röportajda, söz konusu fabrikanın ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın, gümrük vergilerini azaltması halinde inşa edilebileceğini dile getirdi.

"Gümrük vergileri değişmediği takdirde büyük bir ek yatırımın finansmanı mümkün olmayacak. İhtiyacımız olan şey, kısa vadede maliyet azaltımı ve uzun vadede güvenilir çerçeve koşulları" diyen Blume, "Yatırım yapan, istihdam ve katma değer yaratan kişi, maliyet tarafında da avantajlara sahip olmalı. İki tarafın da fayda sağlayacağı çözümlere açığız" ifadelerini kullandı.

VW CEO'su Blume, röportajında mevcut durumdaki zorluklara rağmen, ABD pazarına yönelik bir "ilerleme stratejisinden" ve belirgin büyüme fırsatlarına da değindi. Blume, daha önce belirlenen, ABD'de yüzde 10 pazar payı hedefini eski bir hedef olarak nitelendirdi ve bu hedef yerine "adım adım ilerlemeye" odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Trump'ın vergileri VW'ye 2,1 milyar euro'ya mal oldu

ABD'de Audi fabrikası açma fikrinin doğduğu 2023 yılında, Joe Biden yönetimi iktidardaydı. O dönemde, yeni sübvansiyonların ABD'de bir fabrika kurmayı ekonomik açıdan cazip kıldığı belirtilmişti. Ancak günümüzde Trump yönetimi Avrupa otomobil üreticilerini gümrük vergileriyle baskı altına alıyor. Blume'ye göre, 2025'in ilk dokuz ayında gümrük vergilerinin VW grubuna maliyeti 2,1 milyar euro oldu.

Audi fabrikasının inşa edilmesiyle ilgili olarak Başkan Trump ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile bazı görüşmeler yapılmış ancak henüz istenen sonuçlar alınamamıştı.

