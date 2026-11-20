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Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık 2 bin kişi, Avrupa'da artan silahlanma harcamalarını protesto ederek eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere daha fazla kaynak ayrılması talebiyle gösteri düzenledi.

Avrupa genelinde düzenlenen uluslararası gençlik eylemleri kapsamında, çeşitli gençlik ve öğrenci kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla yaklaşık 2 bin gösterici, Christian-Broda-Platz Meydanı'nda bir araya geldi.

"Geleceğimiz için, onların savaşlarına karşı" sloganıyla düzenlenen gösteride, Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırma politikalarına tepki gösterildi.

Göstericiler, silahlanmaya ayrılan kaynakların eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve iklim değişikliğiyle mücadelede kullanılması çağrısında bulundu.

Savaş, silahlanma ve kapitalizm karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, hükümetlerin savunma politikalarını protesto etti.

Filistin bayraklarının da taşındığı gösteride, "Nehirden denize özgür Filistin", "Filistin'e özgürlük" ve "Yaşasın uluslararası dayanışma" sloganları atıldı.

"Zenginler savaş, gençler ise gelecek istiyor" sloganıyla silahlanma politikalarına tepki gösteren göstericiler, daha sonra kent merkezine doğru yürüyüşe geçti.

Gösteri boyunca çok sayıda polis bölgede güvenlik önlemi aldı.

Uluslararası eylem günü kapsamında, Avusturya'nın diğer kentlerinde de savaş ve silahlanma karşıtı gösteriler düzenlendi.

Viyana Üniversitesi önündeki gösteriye polis müdahale etti

Öte yandan Viyana'da sabah saatlerinde aynı uluslararası eylem günü kapsamında Viyana Üniversitesi önünde düzenlenen ayrı bir gösteriye polis müdahale etti.

Avusturya basınında yer alan haberlere göre, bazı göstericilerin üniversite binasına girmeye çalışması üzerine polis ile protestocular arasında arbede yaşandı.

Polisin biber gazı kullandığı olaylarda yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA