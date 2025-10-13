Viyana'da Türkiye'de Ticaret ve Yatırım Konferansı Düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avusturya Ekonomi Odası ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından " Türkiye'de Ticaret ve Yatırım Konferansı" düzenlendi.

Avusturyalı şirketler için Türkiye'deki yatırım fırsatlarının ele alındığı konferansa Avusturya Ekonomi Odası Başkan Yardımcısı Wolfgang Hesoun, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat ve Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez'in yanı sıra çok sayıda şirket temsilcisi katıldı.

Büyükelçi Dönmez, yaptığı konuşmada, Türkiye ile Avusturya'nın yüzlerce yıllık tarihi ve sosyal bağlarıyla siyaset, ekonomi, ticaret ve kültür alanındaki yakın işbirliğini sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'nin, Avusturya'nın hem ihracat hem de ithalatında ilk 20'de yer aldığını dile getiren Dönmez, 2024 yılında iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 4,7 milyar avro seviyesine ulaştığını belirtti.

Dönmez, bölgedeki krizlerin belirsizlik iklimi oluşturduğunu ancak bu koşullara rağmen Türkiye'nin, bölgesinde istikrar unsuru olarak öne çıktığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Polat da konferansta "Yatırım ve İnovasyon Yoluyla Stratejik Köprüler Kurmak" başlıklı sunum yaptı.

Sunumunda Ofisin faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Polat, Türkiye'nin son 20 yılda G20 üyeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden olduğunu söyledi.

Polat, Türkiye'nin 2028 yılına kadar dünyanın en büyük 10. ekonomisi olacağının ve 1,8 trilyon dolar gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) ulaşacağının tahmin edildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Türk ve Avusturyalı şirket temsilcilerinin katıldığı "Türkiye'yi Avusturyalı yatırımcılar için cazip kılan nedir?" temalı panel düzenlendi.

"Avusturya ile ikili yatırım ve ticaret ilişkilerinin çok daha ileri seviyelere taşınabileceğini düşünüyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halihazırda önemli ticaret ortağı Avusturya ile ikili yatırım ve ticaret ilişkilerinin çok daha ileri seviyelere taşınabileceğini düşündüklerini söyledi.

Polat, bu çerçevede Türkiye'de son dönemde hem yatırım ortamında hem de ekonomideki gelişmeleri anlatmak için Avusturyalılarla bir araya geldiklerini ve Türkiye'nin sunduğu fırsatların altını çizmek üzere Viyana'da bulunduklarını anlattı.

Yatırımcılar için Türkiye'yi benzersiz kılan pek çok unsurun bulunduğunu dile getiren Polat, Türkiye'nin büyüyen ekonomiye, genç, dinamik ve eğitimli nüfusa, jeostratejik konuma sahip olduğunu ve iyileştirilmiş yatırım ortamı sunduğunu vurguladı.

Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine en büyük katkılardan birinin teknoloji girişimleri olduğunu ifade eden Polat, "2010 ile 2020 arasındaki 10 yıllık dönemde 815 milyon dolar yatırım alan teknoloji girişimlerimiz, son 4 yılda 5 milyar doların üzerinde yatırım aldı. Bu, çok önemli. Teknoloji ekosistemine yapılan yatırımlar, aynı zamanda ülkemizin dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm hedeflerine katkıda bulunarak sürdürülebilir büyümesine destek olmaktadır." diye konuştu.

Polat, Türkiye'nin 2024-2028 Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi'nde sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm konularının odak noktası olduğunu ve ülkeye daha nitelikli ve stratejik yatırım projeleri kazandırılması yönünde çalıştıklarını sözlerine ekledi.