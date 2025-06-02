Viranşehir Karate Ekibi Balkan Şampiyonasında 3 Madalya Kazandı

Viranşehir Karate Ekibi Balkan Şampiyonasında 3 Madalya Kazandı
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Karadağ'da düzenlenen 29 Balkan Çocuklar Karate Şampiyonasında Viranşehir Karate ekibi, 50 sporcunun yer aldığı organizasyonda 3 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. 10 yaşındaki Arin Vefa Balkan Şampiyonu, Şiyar Paylı ve Ensar Yılmazoğlu ise Balkan ikincisi oldu.

Karadağ'da düzenlenen 29 Balkan Çocuklar Karate Şampiyonasına katılan Viranşehir Karate ekibi 3 madalya kazandı.

Bar kentinde 30 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında düzenlenen şampiyonaya ilk kez katılan Viranşehir ekibi, 50'ye yakın sporcunun mücadele ettiği gruplarda rakiplerine karşı üst üste kazandı.

10 yaşındaki sporculardan Arin Vefa'nın 34 kiloda Balkan Şampiyonu olduğu organizasyonda 10 yaşındaki Şiyar Paylı ile Ensar Yılmazoğlu ise kendi kategorilerinde Balkan ikinciliği unvanı elde etti.

Aynı zamanda Milli Takım Antrenörü olan Volkan Aydın, sporcularının mücadele azmi ve disiplinle önemli bir başarı elde ettiğini söyledi.

Bu sonucun her türlü madalyanın çok ötesinde değer taşıdığını ifade eden Aydın, sporcularının başarısının katlanarak artacağını vurguladı.

Üç gün süren şampiyonada 14 altın, 11 gümüş, 30 bronz olmak üzere toplam 55 madalya kazanan Karate Milli Takımı; organizasyonu en çok madalyayla tamamlayan ekip oldu.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
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